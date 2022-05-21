أشهر أماكن الفسح في مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط

تتميز الإسكندرية بموقعها الفريد، وجوها الرائع صيفا وشتاءا ونسيم البحر الغني برائحة اليود، ليس هذا فحسب بل يوجد بها العديد من المعالم السياحية التي يمكن زيارتها مثل المتاحف والمعالم الأثرية الأخرى، لذا سوف نتعرف سويا من خلال هذا المقال على أماكن الفسح في إسكندريه.

أشهر أماكن الفسح في مدينة الإسكندرية

الإسكندرية من المدن العريقة حيث يطلق عليها عروس البحر الأبيض المتوسط، كما يوجد بها العديد من المزارات السياحية ومنها ما يلي:

قلعة قايتباي

قلعة قايتباي من المعالم الأثرية التي تطل على جزيرة فاروس، يمكنك التجول داخل تلك القلعة ورؤية الأسلحة والدروع التي تحتوي عليها.

كما يمكنك التقاط الصور التذكارية بها، إذا كنت من محبي الهدوء وترغب في قضاء وقت ممتع ما عليك سوى زيارة قلعة قايتباي، كما يتم فتح أبوابها واستقبال الزائرين يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا.

قصر كليوباترا

قصر كليوباترا عبارة عن متحف من المتاحف الأثرية التي تقع في قاع البحر الأبيض المتوسط، ويوجد حوله العديد من التماثيل التي ترجع إلى العصر الروماني.

قصر كليوباترا من أفضل أماكن الفسح في إسكندرية، حيث يمكنك الغوص في قاع البحر على عمق 10 أمتار برفقة مدرب غوص ورؤية الشعاب المرجانية ومعالم إسكندرية الأثرية الغارقة في الماء.

متحف المجوهرات الملكية

يضم هذا المتحف مجموعة من المجوهرات الملكية التي كانت ترتديها أفراد الأسرة المالكة في عهد محمد علي.

من الجدير بالذكر أن المتحف يضم حوالي 11,500 قطعة من الحلي والأواني المصنوعة من الذهب، بالإضافة إلى القلائد المرصعة بالياقوت.

أماكن التمشية و التنزه للخروج في الإسكندرية

بعد أن تحدثنا عن أماكن الفسح في الإسكندرية، سوف نتعرف من خلال السطور التالية أرخص أماكن للخروج في الاسكندرية.

كوبري ستانلي

هذا الكوبري يقع في حي شرق الإسكندرية في منطقة ستانلي، يمكنك الاستمتاع بأجواء خاصة والتقاط مجموعة من الصور التذكارية خاصة في الليل نظرا للإضاءة والأنوار.

حدائق المنتزه