السيسي يوجه التحية للقوات المسلحة والشركات العاملة في مشروع مستقبل مصر للإنتاج...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 06:28 مساءً - استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس إستراتيجية الدوله لتحقيق الأمن الغذائي موجها التحيه إلي قواتنا المسلحه وكل الشركات العامله في هذا المشروع الإستراتيجي الهام مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعـي

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي للإعلاميين خلال جولته بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعـي لـتـوفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـاهم في تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة