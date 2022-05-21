السيسي: هدفنا من الحوار الوطني نسمع بعض.. أي حد يقول اللي هو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 06:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الهدف من الحوار الوطني الذي دعا إليه مؤخرًا إننا نسمع بعض أي حد يقول اللي هو عايزه لصالح الوطن.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي اليوم لعدد من الإعلاميين خلال جولته بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعـي لـتـوفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـاهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.