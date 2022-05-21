وزير السياحة يناقش ملف الحملات التسويقية المشتركة مع شركات الطيران

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 06:28 مساءً - عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الحملات التسويقية المشتركة التي تنفذها الوزارة مع كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران الكبرى في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذلك الأسواق الجديدة التي تعمل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على التعاون معها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع متابعة نتائج الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية والتي من بينها حملة "إجازتك عندنا"، وحملة «follow the sun».

وحضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، وأحمد يوسف مساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، وماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تقوم بإطلاق العديد من الحملات الترويجية للترويج للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من السائحين من مختلف دول العالم والاستمتاع بما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة، وقد أطلقت الوزارة مؤخرًا حملة ترويجية تحت عنوان "أجازتك عندنا" تهدف إلى الترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف ٢٠٢٢، مما يساهم في جذب المزيد من السائحين العرب إلى المقصد السياحي المصري.

واستهدفت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في الأسواق العربية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتعد هذه الحملة استكمالا للحملة الدولية التي تم إطلاقها منذ منتصف شهر مارس الماضي بعنوان follow the sun والتي حققت نجاحًا ملحوظًا ونتائج إيجابية من حيث الانتشار ونسب المشاهدة في الأسواق المستهدفة للحملة وهى المملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا، وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن فوز ثلاثة من المشاركين في مسابقة الفوازير السياحية التي أطلقتها الوزارة على مدار شهر رمضان المبارك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة Experience Egypt، وذلك للترويج للمقصد السياحي المصري وزيادة الوعي السياحي والأثري لدى الجمهور وتزويدهم ببعض المعلومات السياحية والأثرية المتنوعة ولا سيما المرتبطة بشهر رمضان.

وقالت وزارة السياحة والآثار، أنه تم اختيار الفائزين من خلال إجراء قرعة إلكترونية بين أسماء جميع المشاركين في المسابقة والتي كانت جميع إجاباتهم صحيحة على مدار الشهر، حيث فاز إثنين من المتسابقين المصريين ومتسابق عربي.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة رحلات سياحية للفائزين بالمدن السياحية المصرية خلال شهر يونيو المقبل برفقة مرافق واحد لكل فائز، تتضمن زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية.

وكانت قد تضمنت هذه المسابقة طرح 15 فزورة على مدار الشهر الكريم، بمعدل يوم بعد يوم، ويتم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الخاص بالوزارة والهيئة، وتناولت طرح أسئلة عن عادات رمضان، وطبيعة هذا الشهر الكريم في مصر، والأماكن المعروف بها الشهر، وذلك في إطار الحفاظ على العادات الرمضانية القديمة وإبراز الجو الرمضاني المتميز الذي يتمتع به المقصد المصري خلال هذا الشهر الفضيل مما يعمل على جذب السائحين لقضاء شهر رمضان في مصر.