شيخ الأزهر يعرب عن تقديره لاعتماد “الأخوة الإنسانية” وثيقة وطنية لتيمور الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 06:28 مساءً - خلال اتصال هاتفي، هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس جوزيه راموس هورتا، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة تيمور الشرقية، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح خلال فترة رئاسته، وأن يستمر في نشر قيم العدل والمساواة والأخوة والسلام، وأن يعينه على الارتقاء بشعبه، وأن يوفر لهم سبل العيش الآمن، ومظاهر الرقي والتحضر.

كما أعرب الطيب عن تقديره لقرار البرلمان الوطني لدولة تيمور الشرقية، الذي صوت بالإجماع على قرار الرئيس باعتماد وثيقة الأخوة الإنسانية وثيقةً وطنيةً للبلاد، وتبني هذه الوثيقة التاريخية التي وقعها فضيلته مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ضمن المناهج الدراسية بدولة تيمور الشرقية.

من جانبه، أعرب الرئيس جوزيه راموس هورتا، الحائز على جائزة نوبل للسلام، عن سعادته بالتواصل مع الإمام الأكبر للمسلمين، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا متابعته لجهود الإمام الأكبر وسعيه الدؤوب في نشر قيم التعايش والسلام والأخوة الإنسانية، وأنه سوف يبذل قصارى جهده في دعم وتعميم مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية ونشرها داخل تيمور الشرقية، وعالميًّا من خلال مشاركاته في مختلف المحافل والمناسبات الدولية.

وأكد الرئيس راموس هورتا أنه على الرغم من كونه كاثوليكي الديانة، ولكن يظل فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس بالنسبة له رمزين ملهمين، وفيلسوفين حقيقيين، يعملان من أجل السلام والأخوة الإنسانية، وأنهما قدَّما القدوة للعديد من البشر.