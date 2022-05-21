عاجل.. السيسى للإعلاميين: الهدف من الحوار الوطنى إننا نسمع بعض

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى لعدد محدود من رؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين، خلال جولته بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الذى افتتحه اليوم.

وأضاف السيسى "اتكلم علشان نسمعك.. وتسمعنا واحنا بنتكلم.. أنا مش رافض كلامك ولا أفكارك.. عايزين نتناقش بس منهدش بلدنا ونضيعها".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن خلال إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان- عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسى مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا.