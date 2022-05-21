بطريرك الكاثوليك يجتمع بأعضاء المجلس الرعوى

جدة - نرمين السيد - دار اللقاء حول المعايشة السينودسية الحقيقية، كما اطمأن الأب البطريرك على شؤون كنائس الإيبارشية الروحية والاجتماعية. كما وصف البطريرك هذا اللقاء باللقاء الإنسانى الروحى المسيحى، كما أشار إلى أهمية قراءة الماضى، ووضع رؤية مستقبلية للكنيسة. تضمن الاجتماع تفقد للأعمال العمرانية، لبيت العائلة المقدسة بالإسكندرية، وانتهى اللقاء بالصلاة والتقاط الصور التذكارية.

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