شيخ الأزهر يعرب عن تقديره لاعتماد وثيقة الأخوة الإنسانية بتيمور الشرقية

جدة - نرمين السيد - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جوزيه راموس هورتا، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة تيمور الشرقية، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح خلال فترة رئاسته، وأن يستمر فى نشر قيم العدل والمساواة والأخوة والسلام، وأن يعينه على الارتقاء بشعبه، وأن يوفر لهم سبل العيش الآمن، ومظاهر الرقى والتحضر.





وقال الأزهر - فى بيان اليوم السبت - إن الإمام الأكبر أعرب، خلال اتصال هاتفى مع رئيس تيمور الشرقية، عن تقديره لقرار البرلمان الوطنى لدولة تيمور الشرقية، الذى صوت بالإجماع على قرار الرئيس باعتماد وثيقة الأخوة الإنسانية وثيقةً وطنيةً للبلاد، وتبنى هذه الوثيقة التاريخية التى وقعها شيخ الأزهر مع أخيه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ضمن المناهج الدراسية بدولة تيمور الشرقية.

من جانبه، أعرب الرئيس جوزيه راموس هورتا - الحائز على جائزة نوبل للسلام - عن سعادته بالتواصل مع الإمام الأكبر للمسلمين، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا متابعته لجهود فضيلة الإمام الأكبر وسعيه الدؤوب فى نشر قيم التعايش والسلام والأخوة الإنسانية، وأنه سوف يبذل قصارى جهده فى دعم وتعميم مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية ونشرها داخل تيمور الشرقية، وعالميًّا من خلال مشاركاته فى مختلف المحافل والمناسبات الدولية.

وأضاف هورتا، أنه على الرغم من كونه كاثوليكى الديانة، ولكن يظل فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس بالنسبة له رمزين ملهمين، وفيلسوفين حقيقيين، يعملان من أجل السلام والأخوة الإنسانية، وأنهما قدَّما القدوة للعديد من البشر.

الجدير بالذكر أن رئيس تيمور الشرقية، والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1996، كان قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن البرلمان الوطنى صوت بالإجماع على قرار اعتماد وثيقة الأخوة الإنسانية وثيقةً وطنيةً للبلاد، مشيرا إلى أنه سيتم تبنى هذه الوثيقة التاريخية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ضمن المناهج الدراسية بدولة تيمور الشرقية.

وقال هورتا - فى تصريح على هامش حفل تنصيبه رئيسًا لتيمور الشرقية - إنه بصفته رئيسًا لتيمور الشرقية، وقع على بيان يقتضى التزامه بالعمل مع سلطات بلاده الوطنية، المسؤولة عن منظومة التعليم والكنيسة والمجتمعات الدينية الأخرى، لتتبنى التعاليم والمبادئ التى نصت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية ضمن المناهج المدرسية الوطنية لتيمور الشرقية، لافتا إلى أن الكثير من مواد دستور بلاده تتطابق مع المبادئ الواردة فى وثيقة الأخوة الإنسانية، وأنه تشرف بالعمل كعضو لجنة تحكيم لجائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية فى دورة العام الماضى التى توجت الملك عبدالله ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا ومؤسسة فوكال من هاييتى بجائزة زايد 2022.