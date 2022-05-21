مدير مشروع مستقبل مصر: القمح المصرى من أفضل الأنواع على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - أكد مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى المقدم طيار بهاء الغنام أن القمح المصرى من أفضل أنواع القمح فى العالم نظرا لصلابته، فضلا عن كونه يحتوى على نسبة عالية من البروتين ونسبة الرطوبة قليلة، وهذا ما يميزه ويجعله من أفضل أنواع القمح.





وأوضح المقدم طيار بهاء الغنام، اليوم السبت - أن نسبة الرطوبة بالقمح الذى يتم استيراده من الخارج تصل من 12 إلى 13%، أما نسبة الرطوبة فى القمح المصرى فتتراوح ما بين 9 إلى 11% فقط، منوها بأن انخفاض نسبة الرطوبة يعد مؤشرا على جودة القمح.

وفيما يتعلق بدرجة نقاء القمح المصرى، قال الغنام "إن درجة نقاء القمح المصرى أفضل بكثير مقارنة بالعديد من أنواع القمح على مستوى العالم"، مشددا على أن التوسع فى الرقعة المنزرعة داخل المشروع يستهدف فى المقام الأول المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير كافة مستلزمات المواطن المصرى فى المقام الأول.

ولفت إلى أن المشروع يعمل على الحفاظ الدائم على التعليمات والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهوريـة لتحقيق الأمن الغذائى وصولا إلى الإكتفاء الذاتى مع الحرص التام على المساعدة فى القضاء على البطالة وتوظيف المدنيين فى تخصصات مختلفة حتى يستشعر المواطن بحجم العمل المبذول وخطة رئيس الجمهوريـة فى التوسعات الاقتصادية التى من شأنها تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، والعمل بنظام المشاركة مع المستثمرين الزراعيين الجادين بمحددات وضوابط وخبرات فى التعامل مع هذا النوع من اقتصاديات تعظيم العائد.