انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب أحمد قناوي: مشروع مستقبل مصر يوفر الاف فرص العمل ويقلل الضغط على العملة الصعبة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699079/النائب-أحمد-قناوي-مشروع-مستقبل-مصر-يوفر-الاف-فرص-العمل-ويقلل-الضغط-على-العملة-الصعبة

علق النائب أحمد القناوي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، على افتتاح مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعين وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، قائلا:" ان التغيرات العاصفة التي تحدث حالياً في السياسة الدولية لها انعكاسات شديدة السلبية على مصر، خاصة أن معظم السلع الاستراتيجية التي تحتاجها مصر مستوردة، ومعظم المصدرين لهذة السلع بدأت في الانغلاق على نفسها، ووقف صادراتها جزئياً أو كلياً تحسباً للظروف، ومن هنا تبرز أهمية مشروع مستقبل مصر الزراعي".

دوت الخليج القناوي: مشروع مستقبل مصر يوفر الاف فرص الغمل ويقلل الضغط على العملة الصعبة وأضاف القناوي في تصريحات خاصة لتحيا مصر انه لا توجد طريقة أخرى أكثر استدامة لتجنب المخاطر التي قد تنتج من نقص السلع الاستراتيجية، خاصة الزراعية منها، سوى استصلاح أراضى جديدة وإمدادها بكل ما يلزم لتحقيق اكتفاء ذاتي أو الاقتراب من ذلك قدر المستطاع. وأضاف عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان هذا المشروع سيوفر آلاف فرص العمل ويقلل الضغط على العملة الصعبة ، اضافة إلى فتح مجالاً واسعاً لتصدير بعض الحاصلات الزراعية وتصنيع المنتجات القائمة عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب أحمد قناوي: مشروع مستقبل مصر يوفر الاف فرص العمل ويقلل الضغط على العملة الصعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.