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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699078/هاني-شاكر-مينفعش-حسن-شاكوش-يفضل-متعاقب-والعفو-عنه-في-هذه-الحالة

كشف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في تصريحات جديدة له تطورات خاصة بأزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع النقابة.

دوت الخليج يرصد تطورات أزمة حسن شاكوش مع النقابة وتصريحات الفنان هاني شاكر

هاني شاكر وحسن شاكوش

تحدث الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن أزمة حسن شاكوش مع النقابة وقال: “مينفعش حسن شاكوش يفضل متعاقب ومجلس النقابة يدرس الإعفاء عنه”.

وأضاف: “هذا القرار ليس في يدي أنا فقط ويجب أن يتأكد مجلس نقابة المهن الموسيقية إصراره على عدم تكرار خطأه أهم من الاعتذار أكثر من مرة”.

وجاء ذلك على هامش تكريم الفنان هاني شاكر أمس الجمعة ضمن حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

تصريحات حسن شاكوش

يذكر أنه قبل أسبوع تقريبًا كان مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد كشف تفاصيل أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، وقال إنه أخطأ ولا يوجد فنان لا يخطأ وأنه يعتذر لنقابة المهن الموسيقية، معلقًا: “أتقدم باعتذار لشعب مصر ونقابة المهن الموسيقية”.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤليتي» المذاع عبر شاشة قناة «صدى البلد» الفضائية وقال: «أتعهد لهم بعدم سماع أي شئ يسيئ للشعب المصري، وأحب أن أعتذر لنقابة المهن الموسيقية وأؤكد لهم أنني أخطأت ولن أكرر أخطائي مرة أخرى».

واستكمل كلامه: “أتأسف للفنان هاني شاكر، وللنقابة المهن الموسيقية، وأتعهد لهم بالسير على الطريق الصحيح وألتزم بكافة الضوابط التي ستضعها النقابة لي”.

وتابع حسن شاكوش: “فأنا كنت منضبط طوال عمري لكن حدثت مشكلة وتعلمت منها وتوقفت لمدة 9 شهور، وأكرر اعتذاري عن هذه الأخطاء.. أنا لا أعمل داخل مصر حاليًا لاحترامي قرار نقابة المهن الموسيقية وأتمنى العمل داخل بلدي وأنا لا أشعر بأي طعم للنجاح أثناء عملي خارج مصر”.

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يذكر أن آخر ظهور لمطرب المهرجانات حسن شاكوش كان من خلال برنامج حبر سري نسخة رمضان التي عرضت عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية وكان البرنامج من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم.