«إنشاء مجمع خدمات حكومي ومدرسة»..اقتراحان لنواب التنسيقية على طاولة شكاوى النواب..غدا

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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699076/إنشاء-مجمع-خدمات-حكومي-ومدرسةاقتراحان-لنواب-التنسيقية-على-طاولة-شكاوى-النوابغدا

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا غدا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام محمد الطباخ، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مدرسة للمصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية (We) في أحد المدارس الفنية بمحافظة كفر الشيخ.

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كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا فايز أبو كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مجمع خدمات حكومي متكامل بمدينة أبو حمص – محافظة البحيرة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة 29 اقتراح برغبة مقدم من النواب

الاقتراح برغبة المقدم من السيدين النائبين: عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبدالله، بشأن إقامة مجمع تعليم أساسي بقليوب البلد على قطعة أرض تابعة للإدارة الزراعية – مركز قليوب – محافظة القليوبية.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي:

الأول: بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية شطب ناحية موشا على قطعة أرض مستغنى عنها بموضوع عبدالرحمن بك نمرة 34 – محافظة أسيوط.

الثاني: بشأن إقامة مدرسة بقرية درنكة على أرض أملاك دولة مجاورة للمعهد الأزهري – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة رفع صرف صحي وموافقة الهيئة العامة للطرق والكباري على إقامتها على نفس خط تنظيم المباني المجاورة بالضلع الغربي، إنشاء مدرسة إعدادي ووحدة صحية بعزبة الأهالي على أرض أملاك دولة بمجلس مدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن بناء مدرسة الفقهاء القبلية للثانوي– مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة زينب السلايمى:

الأول: بشأن إنشاء جناح مدرسة إسنا الرسمية لغات – مركز إسنا – محافظة الأقصر.

الثاني: بشأن إنشاء مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمركر أسنا – محافظة الأقصر.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مدرسة الغراء للتعليم الأساسي، ورفع كفاءة مدرستي الشلان الابتدائية والخروبة الابتدائية، وإعادة بناء مدرستي الكوزة للتعليم الأساسي، العبيدات الابتدائية – مركز الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الواسطى – مركز الفتح – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مبنى جديد توسع رأسي بتعلية أدوار إضافية وإنشاء مبنى جديد توسع أفقي بمدرسة عمر بن عبدالعزيز بالمهاجرين – حي المرج – محافظة القاهرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مدرسة بمنطقة الوسية بالكيلو (21) (أليكس ويست) – محافظة الإسكندرية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن نقل تخصيص الأرض التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة كوم القناطر – مركز أبو حمص – محافظة البحيرة إلى وزارة التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عواجه، بشأن إنشاء جناح لمدرسة إعدادي داخل مدرسة نجع الشريفات الابتدائية – مركز سوهاج – محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن إقامة مدرسة رسمية تجريبية للغات بمركز مغاغة– محافظة المنيا.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مجال صناعة السكر بمدينة أرمنت – محافظة الأقصر.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن إحلال وتجديد مدرسة كفر الشرفا الابتدائية التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية – محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن التوسع في خطوط التليفونات الأرضية بمنطقة الأزهر، والوليدية مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سحر أحمد عيد، بشأن تركيب كابلات تليفونات أرضية بمحافظة مطروح.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن توفير دعم مالي لمركز شباب قرية موشا – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إنشاء مدرج وغرف خلع ملابس وصالة جمانزيم وسور حديد لملعب كرة قدم - مركز الغنايم – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن توفير اعتماد مالي لتغيير النجيل الصناعي الخاصة بنادي مركز شباب الخصوص – محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ايلاريا سمير حارص، بشأن إنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مركز شباب رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن استخدام القاعة الكائنة بمركز شباب الساحل كشهر عقاري – محافظة القاهرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مبنى إدارة الشباب والرياضة – بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الحصوة– مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ضحا مصطفى عاصي، بشأن تخصيص ونقل تبعية ملعب كرة القدم بقرية بساط كريم الدين – مركز شبين – محافظة الدقهلية إلى وزارة الشباب والرياضة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب طه أبو الناظر، بشأن إنشاء مراكز شباب بالبلاد المحرومة بقرى مركز الفشن – محافظة بنى سويف.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الهرم – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن إقامة مدرجات لملعب الكرة بمركز شباب بسيون – محافظة الغربية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن تطوير مركز شباب منيا القمح (الساحة الشعبية) الكائنة بمدينة منيا القمح – محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية ديب – مركز رشيد – محافظة البحيرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد شمس الدين، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى إداري لمركز شباب محلة موسى – بمركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.