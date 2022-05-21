انت الان تتابع تفاصيل خبر على طريقة التسعينيات وشرائط الكاسيت.. تعرف على شخصيات مسلسل ريفو حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699073/على-طريقة-التسعينيات-وشرائط-الكاسيت-تعرف-على-شخصيات-مسلسل-ريفو

دوت الخليج يكشف بوسترات مسلسل ريفو

بوسترات أبطال مسلسل ريفو

طرحت منصة واتش ات watchit صور بوسترات أبطال مسلسل ريفو عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتظهر البوسترات على طريقة شرائط الكاسيت وسط أجواء التسعينيات التي تسيطر على الصورة وأزياء الأبطال وشخصيات العمل.

وكشفت هذه البوسترات عن شخصيات وأبطال المسلسل حيث يجسد الفنان أمير عيد دور "شادي أشرف"، بينما يظهر تامر هاشم في شخصية “ماجد جورج”.

أبطال مسلسل ريفو

بينما تظهر ركين سعد بدور "مريم فخر الدين"، ويؤدي حسن أبو الروس شخصية "مدحت أباظة"، وصدقي صخر هو موران سامي بينما تجسد سارة عبد الرحمن دور "ياسمين رحمي”.

يشار أن أحداث مسلسل ريفو تدور خلال 10 حلقات في إطار اجتماعي، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الغناء والتمثيل، ومن المقرر أن طرحه خلال الأيام المقبلة عبر منصة واتش ات وينتظر الكثيرين أول تجربة تمثيلية تجمع فريق كايروكي معا في عمل واحد.

ويضم العمل الذي يعد من إصدارات واتش ات watchit الأصلية في بطولته مجموعة من النجوم وهم أمير عيد، تامر هاشم، ملك الحسيني، ركين سعد، حسن أبو الروس، محمد مولا، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، عمرو جمال، مينا النجار، هشام الشاذلي، يوسف حشيش، وأحمد فاضل، مريم بدوي.

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كان قد روج عدد من أبطال العمل له ومنهم الفنان حسن أبو الروس الذي نشر البوستر الرسمي للمسلسل الجديد " ريفو"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق حسن أبو الروس على صورة المسلسل قائلًا: “قريباً أوي هنشقلب الأسواق مع النجم العالمي أمير عيد"، بينما روج الفنان صدقي صخر للعمل أيضًا.

ونشر صدقي صخر البوستر الخاص بشخصيته وعلق عليه قائلًا: “المسلسل ده فعلاً مختلف، ومروان شخصية خدت مني كتير وخدت منها أكتر، نفسي تشوفوه وتعيشوا معانا النوستالجيا دي”.