رنيس مجلس النواب يلتقي برئيس مجلس الأمة الكويتي..صور

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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - أخبار البرلمان رئيس البرلمان يُلقي كلمة أمام المؤتمر الـ33 الطارئ للإتحاد البرلماني العربي حول«المسجد الأقصى وجميع المُقدسات الاسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى» السبت 21 مايو 2022

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