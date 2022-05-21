بحضور الوزير..قوي عاملة البرلمان تناقش طلب ممثل الأغلبية لحل مشكلة المعاش المبكر..غدا

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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699069/بحضور-الوزيرقوي-عاملة-البرلمان-تناقش-طلب-ممثل-الأغلبية-لحل-مشكلة-المعاش-المبكرغدا

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،خلال اجتماعها غدا الاحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة من السيد النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى اللعاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975)، بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، و رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ وممثلي بعض الأحزاب.

دوت الخليج

القوى العاملة بمجلس النواب تناقش طلب ممثل الأغلبية لحل مشكلة المعاش المبكر

وأوضح ممثل الأغلبية فى الطلب المقدم منه، وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان، غدا نظر مشروع قانون بشأن بوابة الحج، حيث أكد تقرير لجنة السياحة بأن يمثل موسم الحج في كل عام واحداً من أكبر التجمعات البشرية التي تستلزم تنظيمه، وذلك منذ لحظة مغادرة الحجاج الأراضي المصرية وحتى عودتهم بسلام الله لأرض الوطن، ونظرًا لأن الحج ركن من الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام، وفريضة على كل مسلم لمن استطاع إليه سبيلاً، وحيث إن الحج غاية لكل مسلم، لذلك فإن الدولة تبذل جميع المساعي من أجل المحافظة على الحجاج وتأمين جميع الخدمات لهم، من خلال وضع شروط وضوابط تلتزم بها الجهات التي تقوم بتنظيم الحج.