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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /699070/نشرة-أخبار-الفن-انهيار-نجوم-الفن-في-جنازة-سمير-صبري-غادة-ابراهيم-تفتح-النار-على-نجمتين-في-الوسط-الفني-وهذا-سبب-انفعال-أحمد-خالد-صالح-على-الصحفيين

كثرت في الساحة الفنية في اليوم السبت الأحداث المأسوية والمؤثرة التي بدأت منذ الصباح بتشييع جثمان واحد من اروع النجوم بالوسط الفني وهو الفنان سمير صبري، لتأتي الأحداث والأزمات الأخرى واحدة تلو الاخرى دون توقف، وفي ذلك الإطار يرصد دوت الخليج في ذلك التقرير أبرز هذه الأحداث.

انهيار نجوم الفن في جنازة سمير صبري شهدت جنازة سمير صبري التي أقيمت ظهر اليوم السبت الموافق 21 من شهر مايو حضور عدد هائل من نجوم الوسط الفني الذين انهاروا في البكاء من لحظة وصول جثمانه إلى لحظة دفنه الأخيرة اذ كانو حريصين كل الحرص على إلقاء النظرة الأخيرى عليه. وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد السقا والفنانة نهال عنبر وليلى علوي ونادية الجندي، ونقيب المملثين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، وفيفي عبده وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي وأحمد خالد صالح وزجته الفنانة هنادي مهنا وعدد أخر من النجوم. غادة ابراهيم تفتح النار على نجمتين في الوسط الفني فجرت الفنانة غادة ابراهيم تصريحات جريئة ومهين لنجمتين في الوسط الفني اذ حرصت على الحديث عنهم بألقاب اشتهروا بها دون ذكر اسمهم صريحا، مما رجح الجمهور بأنها تقصد كلا من الإعلامية بوسي شلبي والفنانة إلهام شاهين، أتى ذلك على هامش جنازة سمير صبري بعد منعها من استقلال الأوتوبيس المتوجه لمسقط رأس الفنان الراحل معهم. وقالت غادة ابراهيم في تصريحات صحفية: “ “واحدة متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب، إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف”، وتعد إلهام شلبي هو الاسم الحركي لبوسي شلبي”. انفعال أحمد خالد صالح على الصحفيين انتشر في الساعات القليلة الماضية فيديو للفنان أحمد خالد صالح وهو ينفعل على الصحفيين والمصورين أثناء القيام بعملهم وذلك أثناء حضوره جنازة الفنان سمير صبري، اذ بمجرد وصوله اقترب منه المصورين لالتقاط مجموعة صور له ولزوجته هنادي مهنا، الأمر الذي جعله ينزعج وبدأ يردد بانفعال: “ “يا رجالة عايزين نلحق الصلاة هو دا ينفع هو دا يصح؟”، وتبين من نبرة صوته لهم انزعاجه الشديد. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة على البحر وظهرت رانيا يوسف في مجموعة صور شاركتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بفستان مشجر غلب عليه الللون الوردي أحد ألوانات الصيف المبجهة، وتعمدت رانيا يوسف على إظهار جزء كبير من قدمها رغم طول الفستان فضلا عن وضعيتها المثيرة في الصور، وسرعان ما بدأ الجمهور في مغازلتها كعادته.

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