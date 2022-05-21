الرئيس السيسي للإعلاميين: الهدف من الحوار الوطني إننا نسمع بعض

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 05:23 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن الهدف من الحوار الوطني الذي دعا إليه مؤخرًا "إننا نسمع بعض، أي حد يقول اللي هو عايزه لصالح الوطن".

جاء ذلك في تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين، خلال جولته بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي افتتحه اليوم، السبت.

وكان الرئيس السيسى أعلن- خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان- عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا.