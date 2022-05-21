محافظ شمال سيناء: مخاطبة وزارة النقل لإصلاح طريق العريش - القنطرة

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، خلال لقائه اليوم مع مجموعة من الشخصيات العامة وممثلى الأحزاب والنقابات بالمحافظة، إنه خاطب وزير النقل المهندس كامل الوزير بخصوص سرعة إصلاح الطريق وتأهيله ورفع كفاءته لتأمين السير عليه، علاوة على مخاطبة الأجهزة المعنية لمراجعة الأكمنة والنقاط الأمنية على الطريق للحيلولة دون وقوع حوادث على الطريق، وبما لا يتعارض مع الأمن، وأنه تم صرف مبلغ 600 ألف جنيه لإدارة المرور للانتهاء من إنشاءات الطريق وإشارات المرور واللوحات الضوئية.
وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون، يوم الأربعاء الماضى، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق (العريش / القنطرة شرق) أمام قرية الشهداء بمركز بئر العبد، حيث تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.
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