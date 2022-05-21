سفارة الأرجنيتين تنظم كأس البولو احتفالا بالذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - وقال سفير الأرجنتين بالقاهرة إدواردو فاريلا، إن هذة النسخة خاصة جدًا من كأس سفارة الأرجنتين للبولو لأنها تقام فى الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأرجنتين ومصر.

وأضاف أنها أيضًا المرة الخامسة التى ننظم فيها كأس البولو فى القاهرة مع أصدقائنا الأعزاء من الاتحاد المصرى للبولو وأكاديمية كينجز بولو؛ لذلك أعتقد أننى لست مخطئًا إذا قلت أنها أصبحت تقليدًا لنا جميعًا للاحتفال من خلاله بالصداقة العظيمة التى طورتها الأرجنتين ومصر بمرور الوقت، فضلاً عن إمكاناتها المستقبلية.

وتابع "عندما نشارك فى تنظيم هذا الحدث، نشعر بدافع كبير لأن هذا النادى هو حقًا موطن لنا، ويسمح لنا بمشاركة القليل من التجربة الأرجنتينية معكم جميعًا".

واستطرد "وبهذا، أعنى، بالطبع، رياضة البولو وكل ما يرتبط بهذه الرياضة المدهشة، ولكن أيضًا إلى أى مدى تتشابك ثقافاتنا وتقاليدنا وشركاتنا ورجال الأعمال فى مجالات متنوعة مثل فن الطهو والتصميم والزراعة وصناعة الأغذية والتكنولوجيا الحيوية، الاقتصاد الرقمى، الطاقة والكثير".