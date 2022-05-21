تموين الإسكندرية: تخزين 42 ألفا و572 طنا من الأقماح المحلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة محمد سعد الله وكيل الوزارة أن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوبى التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والشركة المسوقة وجمعية القبانية قد استقبلت حتى الآن الأقماح المحلية منذ بداية التوريد بإجمالى 42 ألفا و572 طنا طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.





وأوضحت المديرية، فى بيان لها اليوم، أن إجمالى مساحة زراعة القمح فى الإسكندرية هذا العام بلغت نحو 73 ألف فدان، ومن المستهدف توريد من 120 إلى 130 ألف طن من الأقماح. وأضاف البيان أنه تم تجهيز صوامع إحتياطية أخرى بالمحافظة بسعة تخزينية نحو 100 ألف طن مجهزة بالكامل للاستخدام الفورى، وذلك فى حالة احتياج المحافظة لها.

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