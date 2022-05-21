وزير الزراعة يعلن موافقة السعودية على اعتماد منظومة تكويد وتتبع الصادرات

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية على اعتماد منظومة التكويد والتتبع للصادرات الزراعية المصرية الطازجة، تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعى المصرى، كبديل عن منظومة شركات المطابقة الخاصة، وذلك للأصناف الرئيسية من الصادرات الزراعية الطازجة المهمة مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، والفراولة والعنب الرمان والجوافة والبصل.





جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى. وأشاد القصير بالجهود التى يبذلها الحجر الزراعى المصرى فى تطبيق منظومة التكويد والتتبع الجديدة للصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية. كما أشاد بجهود وزارة الخارجية والتمثيل التجارى المصرى بوزارة التجارة والصناعة، وكذلك هيئة سلامة الغذاء المصرية فى التنسيق المستمر لهذا الملف الهام. ووجه الوزير الشكر إلى المهندس عبدالرحمن الفضلى وزير الزراعة السعودى، وهشام بن سعد الجضعى رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودى، وكل الفريق الفنى من الجانب السعودى. يذكر أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت تتمتع بسمعة عالمية متميزة، حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا فى تصدير البرتقال والفراولة للعام الثالث على التوالى، وتجاوز حجم الصادرات الزراعية الـ 5.6 مليون طن خلال العام الماضى، كما تجاوزت الصادرات الزراعية الطازجة الثلاثة ملايين طن منذ بداية العام وحتى الآن.

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