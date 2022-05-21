بيان من مترو الأنفاق بشأن سرعة القطارات بين حدائق حلوان ووادى حوف

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن تهدئة حركة القطارات بين محطتى حدائق حلوان ووادى حوف بالخط الأول "حلوان - المرج الجديدة" إعتبارا من اليوم السبت ولمدة 10 أيام متصلة، وذلك نظراً لتمرير ماسورة مياه أسفل السكة بمعرفة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.





وأعربت الشركة - فى بيان اليوم السبت- عن اعتذارها لجمهور ركاب الخط الأول عن التأخيرات الخارجة عن إرادة الشركة وتهدئة حركة القطارات فى هذه المنطقة إلى سرعة 8 كم / س، مؤكدة أن الأعمال فى هذه المنطقة ستجرى على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها فى أسرع وقت، كما تقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مستخدمى خطوط المترو لتفهمكم أسباب تهدئة القطارات فى هذه المنطقة. من جانبه، ناشد أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق جمهور الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمى للشركة CAIROMETRO.GOV.EG، لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات، لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن إحترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

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