صحة الغربية: انتهاء 85% من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات المحلة

وأوضح الدكتور عبد الناصر - فى بيان اليوم - أن أعمال تطوير مستشفى حميات المحلة، شملت تطوير الجانب الإنشائى من حيث رفع كفاءة المبنى، وصيانة الحوائط والأرضيات، وشبكات المياه والكهرباء والصرف، وأعمال الدهانات، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الفنية للمستشفى وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرة إلى دعم المستشفى بعدد 72 سريرا داخليا، و 16 سريرا للعناية المركزة، و6 عيادات خارجية، لرفع كفاءة المستشفى وقوته الاستيعابية.
وأضاف أنه قد تم استحداث وحدة مناظير جهاز هضمى واستحداث عزل مجهز لمرضى التيتانوس والإيدز، وداء السعار وهذه الأقسام جديدة بمحافظة الغربية بالإضافة إلى تطوير المبنى الإدارى وسكن الأطباء والطبيبات وقسم الأسنان بحيث يسمح لـ3 وحدات أسنان.
يذكر أن المستشفى يخدم أكثر من مليون نسمة من مركز ومدينة المحلة والقرى والنجوع التابعة له، وفقا لتعداد التعبئة والإحصاء.
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