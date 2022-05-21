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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699067/النائب-وحيد-قرقر-مشروع-مستقبل-مصر-يساعد-فى-تحقيق-توجهات-الدولة-للاكتفاء-الذاتي

قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، يعد من أهم مشروعات الإنتاج الزراعى التي تستهدفها البلاد لتحقيق توجهاتها نحو الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

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وأضاف قرقر في تصريحات له اليوم، ان مشروع مستقبل مصر بمساحته الكبيرة التي تتعدى المليون فدان، وكذلك بتنوع الزراعات فيه، واستخدام أحدث الوسائل والأساليب في الزراعة وكذلك استخدام الآلات والماكينات الحديثة في الرى والحصاد توفيرا للجهد والطاقة والموارد المائية والوقت.

النائب وحيد قرقر: مشروع مستقبل مصر يساعد فى تحقيق توجهات الدولة للاكتفاء الذاتي

وأشار عضو مجلس النواب، ان المشروع من شأنه مساعدة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليا، نتيجة التغييرات الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن ذلك المشروع وغيره من مشروعات التوسع الزراعى مثل توشكى والمليون ونصف فدان والصوب الزراعية، تؤكد نجاح الرؤية المصرية في تحقيق هدفها بشأن تأمين احتياجات البلاد والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الهامة.

واكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أهمية تلك المشروعات في نهوض قطاعات أخرى، مثل قطاع الصناعة، والتجارة وزيادة حجم التصدير، الأمر الذى يساعد البلاد في تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وكذلك توفير فرص العمل.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، حيث أعلن مدير المشروع، إٕن توجيهات الرئيس السيسي كانت فى التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية، ويساهم في إنتاج كل المشاريع التي تحتاج إلى بلادنا

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مشروع الدلتا الجديدة سوف يكون نقلة حضارية ونوعية فى مصر.. في كل المجالات"، مشيرا إلى مشروع مستقبل مصر تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان".