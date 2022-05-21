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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699066/خاص-الأهلي-يطالب-اتحاد-الكرة-بتعيين-طاقم-حكام-أجنبي-لمباراة-الزمالك

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالبه من خلاله بتعيين طاقم حكام أجنبي لمباراة القمة أمام الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:-

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في التاسع عشر من يونيو المقبل، في خضم منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة.

وشدد الأهلي خلال خطابه على ضرورة استقدام طاقم حكام لإدارة المباراة على قدر المسؤولية ومن ضمن المصنفين على مستوى العالم.

وأوضح الأهلي في خطابه أنه أرسل طلبه في وقت مبكر من أجل منح لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، فرصة لاختيار حكم مصنف والتواصل مع اتحاده الوطني لاستقدامه.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت القيادة الفنية للمدير الفني بيتسو موسيماني، لمواجهة نظيره إنبي المقرر لها مساء اليوم السبت على ملعب استاد المقاولون العرب في خضم مؤجلات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق النادي الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري بعد سلسلة من النتائج السلبية بالبطولة المحلية.

بدأت النتائج المخيبة للأمال في الأهلي بهزيمة على يد المصري بهدف نظيف، ثم تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، ومن بعده تعادل سلبي أمام إنبي.

وتخلل تلك النتائج تفوق أهلاوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ببلوغ الدور ربع النهائي ونصف النهائي على حساب الرجاء المغربي بـ3-2، ووفاق سطيف الجزائري بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي اليوم 3 تغييرات اضطرارية، إذ يلعب محمد هاني ورامي ربيعة في مركز قلب الدفاع بعد تجدد إصابة محمد عبد المنعم وإصابة ياسر إبراهيم وبدر بانون وغياب أيمن أشرف لتراكم الإنذارات.

أما ثالث التغييرات فهو مشاركة كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن لتعويض هاني والمصاب أكرم توفيق، كما سيشارك اللاعب الشاب أحمد نبيل كوكا في مركز وسط الملعب بسبب إصابة الثلاثي أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على خوض المباراة بالتشكيل الأتي:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم فؤاد محمد هاني رامي ربيعة علي معول

خط الوسط : كوكا أفشة حسين الشحات أحمد عبدالقادر بيرسي تاو

خط الهجوم : محمد شريف

وأكد المدير الفني لفريق الكرة الأول لايسترن كومباني، علاء عبد العال، أن ناديه لا يمانع نهائيًا تأجيل مواجهة الأهلي المقرر لها الخامس والعشرين من مايو الجاري، من أجل منح المارد الأحمر فرصة للاستعداد والسفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في الـ30 من مايو الجاري.

وقال عبدالعال في تصريحات لـ دوت الخليج: تحدثت مع نصر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة وجميع المسؤولين والذين أبلغوني بترحيبهم بتأجيل اللقاء، وذلك لأن النادي الأهلي يعد في مهمة وطنية، ويمثل مصر في نهائي دوري الأبطال ويحتاج إلى وقت كافٍ للاستعداد.

وأوضح عبد العال أنه من المنطقي جدًا، أن يقف الجميع خلف النادي الأهلي ويسانده في هذه المهمة الصعبة، خاصة وأن منافسه الوداد المغربي يخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

وأتم علاء عبد العال: قرار التأجيل الآن بيد رابطة الأندية المحترفة، ولدينا الاستعداد الكامل للتنسيق حول موعد جديد للمباراة إذا قررت رابطة الأندية التأجيل.

غضب في الأهلي

وسادت حالة من الغضب داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة واتحاد الكرة بعدم تأجيل مباراة ايسترن كومباني في الدوري المصر الممتاز.

وكان الأهلي قد توجه بطلب رسمي لمسؤولي رابطة الأندية واتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة إيسترن كومباني المقرر لها في الخامس والعشرين من مايو الجاري، من أجل الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الـ30 من الشهر ذاته.

يذكر، أن الأهلي سيواجه ايسترن كومباني في إطار مؤجلات الدوري من الجولة الرابعة عشر، فيما سيواجه الوداد المغربي على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وبرر الأهلي طلبه بمنح الفريق فرصة جيدة للاستعداد لخوض موقعة النهائي، لا سيما وأنه مقامة على ملعب الفريق المنافس حسب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكدت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، أن قرار رابطة الأندية والجبلاية يعد تعنتًا كبيرًا ضد النادي الوحيد الذي يمثل مصر في المحافل القارية هذا الموسم، ومقبل على مباراة فاينال إفريقيا.

وأوضح المصدر لـ دوت الخليج أن دور الرابطة والجبلاية هو دعم الفرق وتسهيل مهمتها خاصًة في البطولات القارية، وليس عرقلة المسيرة.

وبالتزامن مع إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، والذي يخوضه الأهلي أمام الوداد يوم 30 مايو الجاري، قرر النادي الأهلي تفويض شركتي «لاكي تورز» و«ماستر ترافل» بجميع المهام والإجراءات الخاصة بسفر أعضاء وجماهير الأهلي لمساندة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته المرتقبة مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال والمحدد لها ٣٠ مايو الجاري.

وأكد النادي، بيان له، أن هاتين الشركتين هما المسئولتان عن كافة الأمور المتعلقة بالسفر، بما في ذلك الحصول على التأشيرات من السفارة المغربية وتذاكر السفر ووسائل الانتقال سواء في مصر أو المغرب، وخدمات الإقامة والإعاشة بالفنادق وما يصاحبها من إجراءات تأمين، وكذلك تخصيص منافذ للحجز للراغبين في السفر والإعلان عن أسعار الرحلات، سواء كانت لمدة يوم واحد أو عدة أيام.

وأعلن الأهلي أنه سوف تقوم الشركتان بالتنسيق مع السلطات المغربية بشأن التأشيرات لكل أنواع الرحلات ومستوياتها الاقتصادية، والعمل على توفيرها بأفضل الأسعار وفقًا لأعداد تذاكر المباراة، والتي طلب النادي الأهلي الحصول عليها من «كاف». وناشدت إدارة النادي الراغبين في السفر من أعضاء وجماهير الأهلي التواصل مع الشركتين المشار إليهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جاء ذلك بعد اجتماعات مكثفة للجنة التي قام بتشكيلها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وضمت كلًا من: العامري فاروق نائب رئيس النادي - وخالد مرتجي أمين الصندوق – والدكتورسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي - وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم – ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات، وتواصلت مع العديد من شركات السياحة واستقرت على ما تم الإشارة إليه.