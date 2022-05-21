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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699064/الحزن-يخيم-فيفي-عبده-وسماح-أنور-في-اللقاء-الأخير-لهما-مع-سمير-صبري-صور

خيم الحزن عدد كبير من نجوم الوسط الفني أثناء توديع جثمان الفنان الكبير الراحل سمير صبري اذ انتقل جثمانه إلى الإسكندرية في مسقط رأسه ليدفن في مقابر أسرته.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حزن الوسط الفني على سمير صبري

وشهد حضور دفن جثمان سمير صبري في الإسكندرية عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنانة سماح أنور والفنانة فيفي عبده والفنانة نهال عنبر، الذيين انهاروا بالبكاء حزنا على فقدان أروع نجوم الفن الفنان القدير سمير صبري.

هذا وحضر جنازة الفنان الراحل سمير صبري كلا من الفنان أحمد السقا والفنانة نهال عنبر وليلى علوي ونادية الجندي، ونقيب المملثين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، وفيفي عبده وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي وأحمد خالد صالح وزجته الفنانة هنادي مهنا وعدد أخر من النجوم.

وشهدت الجنازة انهيار وبكاء نجوم الفن كأنهم فرد من أفراد أسرة الفنان الراحل، فضلا عن حديثهم المؤثر عنه خلال الجنازة وتوديعه بالحزن الذي سيطر على ملامح وجوهوهم خلال الجنازة.

نجوم الفن يودعون سمير صبري بكلمات مؤثرة

وودع عدد من نجوم الفن الراحل سمير صبري بكلمات مؤثرة، فشاركت بشرى صورة لها في أحضان الفنان سمير صبري تبرز مدى قربها له وحبها الشديد له، وعلقت عليها، قائلة: “سلام يا صحبي”، وفي منشور أخر كتبت: "إنا لله وانا إليه راجعون .. مش قادرة أصدق.. مش قادرة أصدق.. اللهم لا اعتراض، يا حبيبى يا سمير يا أستاذي و يا صاحبي.. الله يرحمك و يحسن إليك و يسكنك فسيح جناته.. يا من عملت خير لو عشنا أعمار فوق أعمارنا والله ما نقدر نوفيك حقك و لا نردلك عشر اللي عملته مع خلق الله كلهم”.

وكتب الزعيم عادل إمام رسالة وداع له، قال فيها: "وداعا الفنان الكبير سمير صبري، مع السلامة يا صديقي، اللهم ارحمه و اغفرله و ادخله فسيح جناتك"، في حين قال عنه تامر حبيب: “ما اظنش إن في فنان أو أي إنسان حضرتك عرفته أو ماعرفتوش وكان محتاج حد يقف جنبه وماكنتش حضرتك أول الموجودين، ماظنش إن في حد عرفك أو ماعرفكش وماحبكش وما انبهرش بيك.. وماظنش إن في حد عمل عمل كويس سواء كنت تعرفه أو ماتعرفوش إلا ولقاك بتتصل بيه وبتهنيه وتباركله من قلبك”.