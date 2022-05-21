انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. دي بروين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2021/2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699062/رسميا-دي-بروين-أفضل-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-موسم-20212022

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز النقاب عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج هذا الموسم 2021-2022، بعد صراع بين الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول والبلجيكي كيفين دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوز دي بروين بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تنافس على الجائزة مع صلاح الموسم الماضي أيضًا. يذكر، أن محمد صلاح يتبقى له خطوة واحدة فقط للإعلان عن نفسه هدافًا للدوري الإنجليزي إذ يحتل صدارة الترتيب ويلاحقه سون هداف توتنهام هوتسبير، بفارق هدف واحد فيما تختتم غدًا جولات البريمير ليج. وتحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي عن موقف محمد صلاح من مباراة ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي. وعاد صلاح من إصابته في العضلة الخلفية، وينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي ويفصله هدف واحد عن ملاحقه سون لاعب توتنهام، كما ينتظره مواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريحات كلوب عن صلاح

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ولفرهامبتون: صلاح وفان دايك بحالة جيدة، ولكني لا أعلم موقفهما من المباراة المقبلة.

وأضاف: لا أملك أي فكرة عما سنفعله مع الثنائي يوم الأحد المقبل، الحل الأمثل أن يلعبا ضد وولفرهامبتون لاستعادة الرتم أو على الأقل المشاركة من مقاعد البدلاء، لكن في نفس الوقت لا توجد أي فرصة للمخاطرة.

وأردف: أتفهم المعركة التي يخوضها محمد صلاح مع سون على لقب هداف الموسم ولكن لا يمكننا تحمل المخاطر، وصلاح أيضًا لا يريد المخاطرة.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم داخل النادي، عن طريق فيديو منشور، أثناء تتويج أحد الأطفال المعاقين للفرعون المصري بالجائزة.

يذكر، أن محمد صلاح قد نجح في تحقيق جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي، من رابطة الكتاب الإنجليزية قبل أيام، كما تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج من رابطة البريمير ليج.

وتحدث تيد موريس رئيس الجمعية عن تتويج صلاح بالجائزة، قائلًا: أشعر بالفخر لما حققته مع الجمعية هذا العام، من خلال عملي جنبًا إلى جنب مع النادي ومؤسسة ليفربول، والعديد من الشركاء الخيريين.

وأضاف: بعد مرور سنوات صعبة ليست كثيرة، شرف كبير أن أعود إلى الأنفيلد للاحتفال بجوائز نهاية الموسم وجعل الطفل هاري يسلم الجائزة لصلاح، وأنا متأكد من أنه سيتحدث عن ذلك لسنوات عديدة.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي ليفربول لخوض مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، يوم الأحد المقبل أمام ولفرهامبتون في الجولة الثامنة والثلاثين والختامية.

وفي الوقت ذاته ينتظر ليفربول مباراة مرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها الثامن والعشرين من مايو الجاري.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول موسم 2022 شارك محمد صلاح مع ليفربول على المستوى الأوروبي في 56 مباراة، كما لعب مباراتين في كأس العالم للأندية، ساهم فيهما بصناعة هدف وتمكن من تحقيق اللقب.

فيما من المقرر أن ينتظر أن تكون مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد 2022 هي المشاركة رقم 57 للنجم المصري مع "الريدز" على المستوى الأوروبي.

الأهلي يكلف شركتين وطنيتين بسفر جماهير الأحمر لحضور النهائي الإفريقي نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه بعد الفوز على فياريال الإسباني في مجموع لقائي الذهاب والعزودة بنتيجة 2-5.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يصعد فيها محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكلها كانت مع ليفربول، حيث صعد عام 2018، لكنه خسر أمام ريال مدريد، وفي عام 2019 صعد وفاز، بعد التغلب على توتنهام الإنجليزي في النهائي، وهذه هي المرة الثالثة، والتي ينتظر فيها الفائز من فريقي ريال مدريد ومانشيستر سيتي.

وفاز فريق ليفربول على فياريال، قبل 6 أيام، بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ في مباراة الذهاب، حيث افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الشوط الثاني للمباراة، مع حلول الدقيقة 52 عن طريق جورادن هندرسون الذي سدد كرة قوية من الجهة اليمني غالطت حارس فياريال وسكنت الشباك.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد أقل من 3 دقائق من الهدف الأول، من تمريرة سحرية من محمد صلاح.

وتألق فريق فياريال في شوط المباراة الأول، حيث استطاع احزار هدف أول في الدقيقة 3 عن طريق بولاي ديا، وفي الدقيقة 41 ضاعف فرانسيس كوكلين النتيجة، لتصبح نتيجة مباراة الذهاب والعودة التعادل الإيجابي 2-2.