انت الان تتابع تفاصيل خبر اتنهاء رحلة الوداع.. وصول جثمان سمير صبري لمقابر الإسكندرية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699061/اتنهاء-رحلة-الوداع-وصول-جثمان-سمير-صبري-لمقابر-الإسكندرية

وصل منذ قليل جثمان الفنان سمير صبري لمسقط رأسه بالاسكندرية، استعدادا لدفنه بمقابل الأسرة، اذ سافر معه من القاهرة عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وصول جثمان الفنان سمير صبري إلى مقابره في الاسكندرية

وحضر جنازة الفنان الراحل سمير صبري كلا من الفنان أحمد السقا والفنانة نهال عنبر وليلى علوي ونادية الجندي، ونقيب المملثين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، وفيفي عبده وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي وأحمد خالد صالح وزجته الفنانة هنادي مهنا وعدد أخر من النجوم.

وشهدت الجنازة انهيار وبكاء نجوم الفن كأنهم فرد من أفراد أسرة الفنان الراحل، فضلا عن حديثهم المؤثر عنه خلال الجنازة وتوديعه بالحزن الذي سيطر على ملامح وجوهوهم خلال الجنازة.

أزمات في جنازة سمير صبري

وشهدت الجنازة عدد من الازمات بدأت بالفنان الذي انتشر له فيديو وهو ينفعل على المصوروين والصحفيين فأثناء دخوله لمسجد الشرطة أقدم ليه الصحفيين لإلتقاط الصور له لإثبات وجوده في الجنازة الأمر الذي ضايق الفنان وعلق عليه، قائلا: “يا رجالة عايزين نلحق الصلاة هو دا ينفع هو دا يصح؟”، بنبرة انزعاج شديدة.

والأزمة أخرى حدثت للفنانة غادة إبراهيم التي انفعلت بعدما تم منعها من استقلال الأتوبيس المتجه للإسكندرية لدفن جثمان الراحل سمير صبري هناك، فقالت: “ “واحدة متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب، إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف”، وتعد إلهام شلبي هو الاسم الحركي لبوسي شلبي.

وفاة الفنان سمير صبري

الجدير بالذكر أنه، رحل الفنان سمير صبري عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض نقل على إثره المستشفى وكان من المقرر أن يخضع لعمليه في شريان القلب ولكن لم تجدي نفعا ليخرج من المستشفى قبل عيد الفطر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزلة بجانب أسرته مساء أمس الجمعة