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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699060/المركز-الكاثوليكي-يكرم-محمد-صبحي-الإثنين-المقبل

تستعد إدراة مهرجان المركز الكاثوليكي لتكريم الفنان الكبير محمد صبحي، وذلك في يوم الاثنين المقبل الموافق 23 من شهر مايو، ذمن فاعليات الدورة الـ 70 للمهرجان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل تكريم محمد صبحي

ويكرم محمد صبحي في مهرجان المركز الكاثوليكي في تمام الساعة الـ7 مساءً بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد، وذلك بمنحه جائزة الأب يوسف مظلوم.

وتقسم جوائز المهرجان على النحو الأتي، تحصد الفنانة إلهام شاهين جائزة المركز الخاصة، وجائزة الريادة السينمائية تذهب للفنانة القديرة سميرة أحمد.

جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي

ويحصد المخرج مجدي أحمد علي جائزة فريد المزاوي، بينما تحصل الإعلامية درية شرف الدين على جائزة التميّز الإعلامي، وتذهب جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير محمد صبحي، بينما يحصد الفنان أحمد عبد العزيز جائزة الإبداع الدرامي، وجائزة الإبداع الفني للمطرب الفنان هاني شاكر.

وتحصد كلا من أمينة خليل ومنى زكي جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي، ويأتي الفنان محمد ممدوح صاحب جائزة أحسن ممثل في عمل درامي، وتذهب جائزة التميّز الدرامي لكل من المخرج هاني كمال والكاتبة المتميّزة مريم نعوم.

تفاصيل مهرجان المركز الكاثوليكي

وينافس في الدورة الـ 70 بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري.

محمد صبحي

من ناحية أخرى، أعلن الفنان الكبير محمد صبحي تقديمه مسرحية جديدة بعنوان “ملك سيام” والتي أجلت لمدة 20 عاما على التوالي، مؤكدا أن الحلم لا يموت ولابد أن يصبح حقيقة يوما ما، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: صديقتي الغالية جدا فاطمة ناعوت الكاتبة والشاعرة المبدعة وهي الأم الحنون لمشاكل من حولها والعالم كله، وجهت لي تهديد ووعيد ومساندة لكي أقدم مسرحية ملك سيام التي كان المفترض تقدم عام ٢٠٠٢ ".

وأضاف محمد صبحي: " أقول لناعوت، الحلم لا يموت، وأعدك قريبا أن أقدم حلمي وحلمك علي المسرح ( ملك سيام )".