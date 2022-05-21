رشا كليب لـ دوت الخليج: مشروع مستقبل مصر رسالة طمأنة من القيادة السياسية للشعب المصري فى ظل الازمة العالمية الراهنة

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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /699058/رشا-كليب-لـ-تحيا-مصر-مشروع-مستقبل-مصر-رسالة-طمأنة-من-القيادة-السياسية-للشعب-المصري-فى-ظل-الازمة-العالمية-الراهنة

قالت النائبة رشا فايز، كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع مستقبل مصر الزراعي، الذي افتتحة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، يعتبر مشروع تنموي متكامل، إضافة إلى إنه يخدم الجوانب الزراعية والصناعية في آن واحد مما يدعم تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، والذي أصبح تحقيقه ضرورة ملحة في الأونة الأخيرة، ويعتبر نواة لمشروع الدلتا الجديدة الذي يمتد لنحو 2.2 مليون فدان، ويأتي امتدادًا لمحور الضبعة في الاتجاه الشمالي الغربي.

دوت الخليج

رشا كليب: مشروع مستقبل مصر رسالة طمأنة من القيادة السياسية للشعب المصري فى ظل الازمة العالمية الراهنة

وأوضحت النائبة رشا فايز، فى تصريحات لـ دوت الخليج،أن مشروع مستقبل مصر يهدف لإنتاج المحاصيل الزراعية الاساسية بجودة عالية، وبأسعار تنافسية لسد جزء كبير من الفجوة الغذائية التي تمثل تحديًا أمامنا، خاصة فى هذه المرحلة في ظل تبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية وتأثيرها علي امدادات الغذاء لكل دول العالم.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن المشروع سيساهم بفاعلية في تقليل الاستيراد وتوفير الفاتورة الدولارية، كما أنه يهدف لاستدامة الغذاء والتنمية المستدامة، علاوة على الحد من فاتورة الاستيراد خاصة أن مصر تستورد كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، وأيضًا سيضاعف الصادرات الزراعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وتوجهت عضو البرلمان، بخالص الشكر للقيادة السياسية التي جعلت هذا الملف علي رأس أولوياتها، وذلك بتحقيق للتنمية المستدامة وايمانها بأن الأمن الغذائي هو أمن قومي.