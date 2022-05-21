نتيجه الصف الأول الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني

البحث عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 مازال مستمر من قبل طلاب وطالبات هذه المرحلة و أولياء أمورهم على الرغم من طرح النتيجة بصورة رسمية في عدد من المحافظات وعلى رأسهم محافظة دمياط والقاهرة والجيزة في التاسع عشر من شهر مايو لعام 2022، إلا أن باقي المحافظات لم تعلن فيها نتيجة الصف الأول الإعدادي وهذا ما زاد القلق في نفوس الطلاب ودفعهم للبحث عبر المنصات المختلفة ومن اجل التعرف على موعد طرح نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 في المحافظات التابعين لهم.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

منذ صباح يوم الخميس الماضي الموافق التاسع عشر من شهر مايو لعام 2022 اشتعلت منصاب البحث من قبل الملايين من طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي 2022، من اجل التعرف على نتائجهم للعام الحالي فقد أكدت الوزارة من قبل عن طرح نتيجة الصفوف الإعدادية الأولى في صباح هذا اليوم وبالفعل تم اُعتمادت النتائج في عدد من المحافظات وإعلانها في الوقت الذي حددته الوزارة، إلا أن هناك عدد كبير من المحافظات لم يتم الإعلان عن النتيجة حتى وقتنا الحالي، وهذا ما زاد القلق والتوتر في نفوس مقيدي هذه المرحلة، وعليه أكدت وزارة التربية والتعليم عن قرب طرح نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 في باقي المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة مؤكدة على أن هذا الأسبوع لن ينتهي إلا وكافة الطلاب مطمئنين علي نتائجهم وعمليات التصحيح مستمرة على قدم وساق من قبل كبار خبراء التصحيح.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

جميع النتائج أصبحت يتم الإعلان عنها بصورة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو من خلال الموقع الرسمي لكل محافظة من محافظة جمهورية مصر العربية من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس باتباع الخطوات التالية: