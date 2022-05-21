المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة يستكمل تنظيم” أمسيات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 04:25 مساءً - في اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ، يستكمل المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم" أمسيات الأسرة المصرية" بعدد من القري التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وذلك حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية .

هذا وتشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع ، و التي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز ، و العرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات و اغاني وطنية ، و على هامش العروض يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين و رسم على الوشوش للأطفال .