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المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة يستكمل تنظيم” أمسيات...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 04:25 مساءً - في اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ، يستكمل المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم" أمسيات الأسرة المصرية" بعدد من القري التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وذلك حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية .

هذا وتشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع ، و التي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز ، و العرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات و اغاني وطنية ، و على هامش العروض يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين و رسم على الوشوش للأطفال .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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