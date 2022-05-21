الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى الصحفى صلاح منتصر

جدة - نرمين السيد - كما أوفد الرئيس السيسى، العميد محمد سيد مرعى للتعزية فى وفاة الشيخ أحمد نصر، والعميد إيهاب أحمد ماهر مرجان للتعزية فى وفاة الدكتور أبو القاسم رشوان، وإبلاغ أسرهم خالص عزاء سيادته ومواساته.

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