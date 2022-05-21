التعليم: 99.8% من طلاب أولى ثانوى أدوا امتحانى الفيزياء والفلسفة إلكترونيا

وبحسب بيان صحفى، بلغت نسبة أداء امتحان الفيزياء "فى الفترة الصباحية" 99.85%، حيث أدى اليوم الامتحان 570 ألفًا و495 طالبا/طالبة، من إجمالى مستهدف 573 ألفًا و460 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2088 طالبا/طالبة.
بينما بلغت نسبة أداء امتحان الفلسفة والمنطق "فى الفترة الصباحية" 99.65%، حيث أدى اليوم الامتحان 569 ألفًا و490 طالبا/طالبة، من إجمالى مستهدف 573 ألفًا و460 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1970 طالبا/طالبة.
وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ، بينما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022 الامتحان فى مادة الرياضيات حسب الجدول المعلن سابقًا.
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