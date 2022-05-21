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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699057/أحمد-خالد-صالح-ينفعل-على-الصحفيين-في-جنازة-سمير-صبري-فيديو

انتهت منذ قليل جنازة الفنان سمير صبري اذ أقيمت في ظهر اليوم السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في حضور كبير من نجوم الفن ووسط تعطية إعلامية مكثفة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أزمة أحمد خالد صالح والصحفيين

كان الفنان أحمد خالد صالح من ضمن الحاضرين لجنازة الفنان سمير صبري لتوديعه لمثواه الأخير برفقة زوجته الفنانة هنادي مهنا، وأثناء دخوله أقدم ليه الصحفيين لإلتقاط الصور له لإثبات وجوده في الجنازة الأمر الذي ضايق الفنان وعلق عليه، قائلا: “يا رجالة عايزين نلحق الصلاة هو دا ينفع هو دا يصح؟”، بنبرة انزعاج شديدة.

أزمة جنازة سمير صبري

وشهدت الجنازة أزمة أخرى حدثت للفنانة غادة إبراهيم التي انفعلت بعدما تم منعها من استقلال الأتوبيس المتجه للإسكندرية لدفن جثمان الراحل سمير صبري هناك، فقالت: “ “واحدة متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب، إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف”، وتعد إلهام شلبي هو الاسم الحركي لبوسي شلبي.

أخر أعمال أحمد خالد صالح

من ناحية أخر، آخر أعمال أحمد خالد صالح في السينما كان مشاركته في بطولة فيلم العارف للفنان أحمد عز برفقة عدد من النجوم وهم أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، حازم إيهاب وأحمد خالد صالح بجانب مجموعة من ضيوف شرف ومنهم محمد ممدوح، والعمل كان من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

وشارك الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنى ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل رانيا وسكينة وكان بطولة أحمد خالد صالح وروبي ومي عمر وعمر الشناوي وآخرين وكان يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.