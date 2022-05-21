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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699055/القبض-علي-الفنان-مصطفي-هريدي-بعد-تسببه-في-إصابة-4-أشخاص-بالشيخ-زايد
استمعت جهات التحقيق بجنوب الجيزة إلي أقوال الفنان مصطفي هريدي بعد تسببة في أصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد.
دوت الخليج
وكشفت التحريات الأولية أن المتضررين من الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكي ماركة " كيا سيراتو"، أثناء عبور مطب صناعي وفوجئو بسيارة تسير بسرعة جنونية تصطدم بهم كان يستقلها الفنان، مما أسفر عن أصابتهم بإصابات متنوعة وتهشيم سيارتهم بمدينة الشيخ زايد.
البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة كانوا يستقلون سيارة ملاكي ماركة " كيا سيراتو"، أثتاء عبور مطب صناعي في أحدى الشوارع بمدينة الشيخ زايد فوجئو بسيارة الفنان مصطفي هريدي تسير بسرعة فائقة اصتطدمت بهم من الخلف،أدت إلي إصابة كلًا من، عبد الله سيد بكسر فى الفقرة الثالثة والرابعة، وعبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وبلال ماهر كسر فى الحوض، وباسم أحمد بكسر فى الذراع وخدوش، بينما أصيب الفنان مصطفي هريدي بإصابات متفرقة في الوجه.
القبض علي الفنان مصطفي هريدي بعد تسببه في إصابة 4 أشخاص بالشيخ زايد
علي الفور انتقلت قوات الأمن إلي موقع البلاغ وتبين وجود حادث مروري وتم التحفظ علي السيارة المتسببة لعرضها علي مهندس فني لفحصها، ونقل المصابين إلي المستشفي لإسعافهم.
وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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