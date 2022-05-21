عبده أبو عايشة لـ دوت الخليج: افتتاح الرئيس السيسي لمشروع مستقبل مصر الزراعي ينطوي على فوائد اقتصادية هائلة في الحاضر والمستقبل

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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699054/عبده-أبو-عايشة-لـ-تحيا-مصر-افتتاح-الرئيس-السيسي-لمشروع-مستقبل-مصر-الزراعي-ينطوي-على-فوائد-اقتصادية-هائلة-في-الحاضر-والمستقبل

ثمن النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، قيام الرئيس السيسي اليوم، بافتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، قائلا: إنه ينطوي على فوائد اقتصادية هائلة للحاضر والمستقبل.

دوت الخليج

وأشار أبو عايشة، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن مشروع مستقبل مصر الزراعي، والمنتظر استصلاح نحو مليون و50 ألف فدان من خلاله، وفق تأكيدات مدير المشروع، سيعمل على تلبية الحاجات الغذائية والزراعية في الحاضر. ويواجه سيناريوهات عديدة في المستقبل، مع ما نلمسه من تحديات اقتصادية عالمية.

ونوه عضو الشيوخ، بأن مستقبل مصر الزراعي يتكامل مع العديد من الخطوات، التي اتخذتها الدولة في قطاع الزراعة بتوجيهات الرئيس السيسي، سواء في التوسع الأفقي وزيادة انتاجية الفدان، أو التوسع الأفقي في مناطق أخرى مثل مشروع توشكى.

واختتم أبو عايشة، بأن مستقبل مصر الزراعي، رهان جديد من جانب الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، على قطاع الزراعة في تلبية متطلبات ما يزيد عن 100 مليون مصري، مع حدوث طفرة في الصادرات الزراعية، وصلت نحو 50 مليار جنيه خلال العام الأخير، وهو ما لم يحدث من قبل. علاوة على تركيز الدولة على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، ويعزز وجودها والتوجه نحوها مثل هذه المشاريع الضخمة.

مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، والذي يوفر منتجات الزراعة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج، الأمر الذي يسـاهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.