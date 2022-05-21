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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699050/بعد-انتشار-سرقتهاوزارة-الداخلية-تواصل-جهودها-لمكافحة-الاستيلاء-على-بطاقات-الدفع-الالكتروني

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن المنيا ، أمكن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وضبط بحوزته (مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة - هاتف محمول - دراجة نارية) وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى.

بعد انتشار سرقتها..وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة الاستيلاء على بطاقات الدفع الالكتروني

بفحص الهاتف المحمول فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير أصوات المتصلين).

كما أمكن الإستدلال على عدد (10) من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهم المذكور بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على أموالهم وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما أضاف المتهم بأن المبالغ التى تم الإستيلاء عليها قام بصرفها فى شراء الهاتف المحمول والدراجة النارية المضبوطين بحوزته فضلاً عن قيامه بمساعدة أهلية المتهمين الآخرين من ذات بلدته والمحبوسين على ذمة قضايا مماثلة بذات الأسلوب الإجرامى أملاً فى تنازل أصحاب تلك القضايا عقب دفع المبالغ المالية المستولى عليها .