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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699049/النائب-صبورة-السيد-مشروع-مستقبل-مصر-محور-هام-من-أجل-تحقيق-الأمن-الغذائي

قالت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، خطوة مهم لدعم ملف الأمن الغذائي، باعتباره أحد التحديات التي تواجه دول العالم كله، نتيجة النزاع القائم في المنطقة، مشيرة إلى أن تفاقم الصراع بين دول العالم الكبرى، يجعل الأزمة الاقتصادية يأخذ مسارًا صعوديًا، مما يدعو الحكومات إلى اتخاذ إجراءات استثناية وحلولًا غير تقليدية لتجاوز تلك الأزمة، وهو ما ستعمل عليها المشروعات التي تقيمها الدولة ومن بينها "مشروع مستقبل مصر".

دوت الخليج

النائب صبورة السيد: مشروع مستقبل مصر محور هام من أجل تحقيق الأمن الغذائي

وأضافت "السيد"، في تصريحات لها، أن مشروع مستقبل مصر، سيكون له مردوده بالنسبة لتوفير احتياجات السوق الأساسية من السلع الاستراتيجية، مما يُحدث نوعًا من الاستقرار في أسعار تلك السلع، كما سيؤدي إلى خروج مصر من مرحلة استيراد بعض السلع إلى مرحلة التصدير، وذلك استكمالًا لما تشهده الصادرات الزراعية من طفرة غير مسبوقة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الهدف الرئيسي من المشروعات التي تقيمها الدولة، هو تلبية احتياجات السوق، وتوفير فرص عمل، وهذا ما سيعمل عليه مشروع مستقبل مصر، والذي تبلغ مساحته إلى 1.5 مليون فدان، فضلًا عن أنه يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بعد التباطؤ الشديد الذي شهدته خلال الفترة الماضية، إلى جانب التخفيف من موجة التضخم المرتفعة التي شهدها العالم كله.

وأوضحت النائبة أن مصر تستورد 2.5 مليار دولار سنويا بإجمالى 4 ملايين طن، إلا أنه من خلال مشروع مستقبل مصر، يتوقع تراجع هذه النسبة، خاصة وأن المشروع يقوم بتوفير 550 مليون دولار محل الواردات من زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة وبنجر السكر، خلال 3 سنوات.