انت الان تتابع تفاصيل خبر غادة إبراهيم تفتح النار على بوسي شلبي في جنازة سمير صبري: "مخلتنيش أركب معاهم الباص" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699048/غادة-إبراهيم-تفتح-النار-على-بوسي-شلبي-في-جنازة-سمير-صبري-مخلتنيش-أركب-معاهم-الباص

شهدت جنازة الفنان سمير صبري التي أقيمت في الساعات الماضية أزمة قوية حدثت للفنانة غادة إبراهيم التي انفعلت بعدما تم منعها من استقلال الأتوبيس المتجه للإسكندرية لدفن جثمان الراحل سمير صبري هناك.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أزمة غادة ابراهيم وبوسي شلبي

وقالت غادة إبراهيم راوية تفاصيل الحادث: “واحدة متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب، إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف”، وتعد إلهام شلبي هو الاسم الحركي لبوسي شلبي.

جنازة الفنان سمير صبري

هذا وحضر جنازة الفنان الراحل سمير صبري كلا من الفنان أحمد السقا والفنانة نهال عنبر وليلى علوي ونادية الجندي، ونقيب المملثين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، وفيفي عبده وإلهام شاهين وعدد أخر من النجوم.

وشهدت الجنازة انهيار وبكاء نجوم الفن كأنهم فرد من أفراد أسرة الفنان الراحل، فضلا عن حديثهم المؤثر عنه خلال الجنازة وتوديعه بالحزن الذي سيطر على ملامح وجوهوهم خلال الجنازة.

نجوم الفن يودعون سمير صبري بكلمات مؤثرة

وصرح عدد من النجوم في لايف بـ موقع دوت الخليج تصريحات مؤثرة عن الراحل سمير صبري، فقالت ليلي علوي: “كان انسان مميز ومواقفه الجميلة في حياتنا في أفراح ومرض اتعلمتت منه حاجات كتيرة جدا وشالني من وأنا صغيرة، هو مشرف ومثقف، وكان من أكتر الناس الحرصيين على زيارتي في المستشفى بشكل دائم أما كنت مصابة، وحقيقي هنفضل نفتخر بيه”.

بينما قالت نهال عنبر: “كان بيهزر ومفيهوش اي حاجةوكان مدلع في المستشفى وواخدين بالهم منه وده فرق معاه نفسيا جدا، ونفسيته كانت عالية، مكنش بيتأخر على حد من النجوم وكان بيحب اللمة وفي أخر أيامه كانت نفسيته عالية جدا”.

وتحدث منير مكرم لـ دوت الخليج عن تفاصيل جديدة في وفاة الراحل، فقال: “رفض أن مساعده يمشي وقاله خليك معايا النهاردة، والصبح لقاه ميت، الله يرحمه ويغفر له”.

وتابع: “سمير صبري توفى بسبب أزمة قلبية، وده قضاء ربنا وكل واحد ليه معاد،إحنا زورناه في المستشفى، والعمر لحظة، والموت مالوش علاقة بالشفاء.. ده ميعاد ومكتوب”.