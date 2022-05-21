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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699047/النائب-عبدالوهاب-خليل-يشيد-بالمشروعات-القومية-لتحقيق-الإنتاج-الزراعي-ويؤكد-حققت-نهضة-غر-مسبوقة-ودعمها-واجب-وطني

أشاد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، مشددًا على أهميته في تحقيق الأمن الغذائى بإعتباره قضية أمن قومى .

دوت الخليج

تعليقًا على افتتاح الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

وأضاف خليل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن هذه المشروعات التي تهتم بالإنتاج الغذائي وتعمل على تطويره، ظهرت أهميتها في نجاح الدولة المصرية فى توفير السلع الاساسية واحتياطي استراتيجى كبير منها رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وما تبعها من أزمة اقتصادية عالمية تسببت في تراجع النمو في الكثير من دول العالم.

ولفت خليل، إلى أهمية افتتاح المشروعات القومية المختلفة في كافة المجالات، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة ، وتساهم في توفير مئات الالاف من فرص عمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن تطوير البينة التحتية وما يتبعه من زيادة الاستثمارات.

وشدد خليل، على أن مصر تمضي قدمًا في مرحلة البناء والتنمية على كل المستويات، مؤكدًا أن تلك المشروعات تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن دورها في تلبية كل متطلبات المواطنين في كل المجالات، لافتًا إلى أن ما تشهده البلاد من عمليات التنمية لم يسبق له مثيل؛ خصوصًا أن هذه المشروعات في كل أنحاء الجمهورية.