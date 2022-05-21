انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي للمصريين: خايف من كتر الجهل نبقى جاحدين وربنا يسلط علينا أنفسنا ونهلك حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699051/الرئيس-السيسي-للمصريين-خايف-من-كتر-الجهل-نبقى-جاحدين-وربنا-يسلط-علينا-أنفسنا-ونهلك

خلال كلمته بمؤتمر مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه إلى المواطنين، خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، مطالبهم بزيادة وعيهم والرضا بما قسمه الله.

دوت الخليج

السيسي يوجه بضرورة رفع وعي المواطنين

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين: «خايف نبقى جاحدين للي ربنا عملهولنا ويسلط علينا أنفسنا وندمر ده»، مضيفًا: «خايف من كتر الجهل وقلة الوعي نخرب ده»، مستشهدًا بالآية الكريمة: «وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا».

الرئيس السيسي يطالب المصريين بالتحمل

كما استشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة 3 سنوات، قائلًا: «النبي حوصر في مكة 3 سنوات وكان بينزل سيدنا جبريل عليه ولم يطالبه الصحابة بأن يدعو ربنا يجيب لهم أكل أو يفجر الله تعالى الأرض بالماء من تحتتهم».

ووجه كلمته إلى المصريين، مطالبًا إياهم بالتحمل والصبر قائلًا: «إحنا مش كده إحنا أصلب من كده».

الرئيس يناشد أهل الخير بالمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى «أهل الخير»، مناشدًا بضرورة مساعدتهم في توفير المزيد من المنتجات الغذائية، قائلًا: «البر لا يقتصر على إطعام وتعليم المحتاجين فقط، إنما ضرورة مساعدة المواطنين في مضاعفة إنتاج المواد الغذائية».

ولفت الرئيس السيسي، اليوم السبت، خلال كلمته بافتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على كاهل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: «الدكتور مصطفى هيشيل الهم بس مفيش حل غير كده، نظرًا لعدم توفير حلول في زيادة الإنتاج الحيواني».