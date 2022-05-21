نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الأن باسم رب الاسرة بالخطوات عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين في المقال التالي
تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن، اضافة رقم الموبايل إلى البطاقة التموينية، عناوين تصدرت كافة محركات البحث طوال الفترات الماضية بسبب كثر البحث عنها من قبل المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، فجميع محدودي الدخل وصرفي السلع التموينية يرغبن في إنهاء عملية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن قبل انتهاء فترة التسجيل التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى يتمكنوا من استمرار صرف السلع المقدمة لهم من قبل الوزارة.
تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن
قبل أن نتحدث سويًا عن خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الان ،لابد أن نسرد على حضراتكم أهم الشروط التي يجب أن تتوفر حتى نضمن نجاح عملية اضافة رقم الموبايل إلى البطاقة التموينية وتحديث البيانات لكي يستمر عملية الصرف، ومن أهم هذه الشروط :
- يشترط أن يكون رقم الموبايل مسجلا باسم رب الأسرة ( الأب ، الزوجة في حال وفاة الزوج، الابن الأكبر أو الابنة في حال وفاة الوالدين).
- يجب أن يكون رقم الموبايل مسجلا لدى إحدى شركات الاتصال.
- يشترط أيضًا أن يكن الخط ساريًا لكي تتمكن من استلام الرقم السري الخاص بك بعد عملية التحديث.
في حال مخالفة أي شرط من الشروط سابقة الذكر يصعب عليك تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر.
خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن
لكي تتمكن من تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن ، عليك اتباع سرد الخطوات التالية:
- قم بالدخول على موقع دعم مصر.
- انقر على التبويب الخاص ب ” تفعيل البطاقة التموينية”.
- سجل رقم البطاقة التموينية في الخانه المخصصه له.
- انقر على الموافقة على الشروط والأحكام ومن ثم تسجيل رقم الموبايل.
- سجل رقم الموبايل الخاص برب الأسرة.
- وفي الختام أنقر على استلام الرقم السري.
- انتظر قليلا حتي يتم إرسال رسالة نصية تحمل الرقم السري الخاص بك، وذلك دليل على نجاح تسجيل رقم الموبايل إلى البطاقة التموينية.
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