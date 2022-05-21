حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 03:28 مساءً - في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين كل من المجلس القومي للمرأة (مكتب شكاوي المرأة)، والنيابة العامة (معهد الدراسات الجنائية والتدريب)، اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي للولاية علي المال لأعضاء نيابة استئناف الاسكندرية، والذى استهدف عدد ١٢٠ عضو من أعضاء النيابة العامة، بحضور كل من الأستاذة ولاء سليم الباحثة القانونية وخبير التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات بمكتب شكاوي المرأة، والمستشار أحمد مسلم محامى عام أول نيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار راضى ابو الفتوح رئيس نيابات استئناف شؤون الأسره العليا، والمستشار أحمد شعبان رئيس نيابه بالتفتيش القضائى، وبحضور الأستاذة ايه احمد الداعم الفني لملف الولاية عن المال بمكتب شكاوى المرأة، وقد عقد التدريب بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من ١٧ مايو وحتى ١٩ مايو ٢٠٢٢.

وقد تضمن البرنامج التدريبي محاضرات موضوعية واجرائية حول موضوعات الولاية علي المال، بالإضافة إلي جلسة تعريفية عن المجلس القومي للمرأة ودور مكتب الشكاوي، وسبل التعاون بين المكتب والنيابة العامة بوجه عام و في مسائل الولاية علي المال علي وجه الخصوص.

يذكر أن البرنامج التدريبى لنيابات استئناف الاسكندريه يأتى في اطار خطة العمل التنفيذية المشتركة بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة، وتشمل العديد من المحاور منها البرامج التدريبية، تقديم مشروعات تعديلات تشريعية، تحسين البني التحتية، اعداد دليل عمل مكتب شكاوى المرأة حول مسائل الولاية علي المال، التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومنها البنك المركزى، وزارة العدل، هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الاحوال المدنية.