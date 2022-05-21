محافظ أسوان يستعرض أعمال وحدة «حياة كريمة» بقرى العون الغذائى

جدة - نرمين السيد - استعرض محافظ أسوان أشرف عطية تقرير قدمته وحدة "حياة كريمة" بشأن نتائج الزيارة الميدانية للوحدة إلى قرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر التابعة لوزارة الزراعة والتى تبعد بنحو 150 كيلو مترا جنوب مدينة أسوان.





وذكر بيان صادر عن محافظة أسوان، اليوم السبت، أن الوحدة تفقدت وتابعت الأعمال الجارية بهذه القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، بجانب الاطمئنان على الأحوال المعيشية للمواطنين، وتضم خمس قرى وهى: (كلابشة القديمة - كلابشة الجديدة - بشاير الخير - توماس وعافية - جرف حسين).

وأضاف البيان أن فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة تفقد الوحدة الصحية بقرية كلابشة والتى تقع بمدخل القرية على الطريق الرئيسى، حيث يتم بها تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل بنسبة تنفيذ وصلت إلى 65 %، حيث نقل رئيس الوحدة تعليمات محافظ أسوان المشددة بشأن عدم السماح بأى تقاعس أو تأخير من أى شركة أو مقاول فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، وتحذيره من أنه سيتم استبعاد كل من لم يلتزم بالبرامج الزمنية المحددة؛ وعدم التعامل معه فى أى مشروعات مستقبلية.

وأوضح البيان أن أعضاء الوحدة تفقدوا كذلك روافع مياه الشرب بكلابشة القديمة والجديدة، وتابعوا أعمال تركيب الوصلات المنزلية الخاصة بالصرف الصحى بقرية بشاير الخير بنسبة تنفيذ 70 %.

من جانبهم، عبر أهالى قرى "العون الغذائى" عن سعادتهم بالخطوات التى اتخذتها الدولة والمحافظة من أجل تحقيق هذه النقلة والطفرة غير المسبوقة بقراهم، معربين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية التى تساهم بشكل مباشر فى توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، ولاسيما فى المناطق النائية والمحرومة.

ومن ناحية أخرى، يستكمل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، جهوده داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث تابع محافظ أسوان الأنشطة المتنوعة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المحافظة والأوقاف والثقافة بشأن تنفيذ الجلسات التوعوية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان؛ أن هناك توجيهات مستمرة من محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا المشروع الحيوى والهادف حيث تم تنظيم برامج تدريب ريادة الأعمال والتثقيف المالى، فضلاً عن تنظيم العديد من القوافل الثقافية التى تضمنت أنشطة ترفيهية وفنية داخل قرى "حياة كريمة" بمراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو.