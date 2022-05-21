المترو: تهدئة حركة القطارات بين محطتى حدائق حلوان ووادى حوف لمدة 10 أيام

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للمترو، يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت 21 مايو، ولمدة 10 أيام متصلة؛ وذلك نظرًا لتمرير ماسورة مياه أسفل السكة بمعرفة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتتقدم الشركة بالاعتذار لجمهور ركاب الخط الأول عن التأخيرات الخارجة عن إرادة الشركة وتهدئة حركة القطارات فى هذه المنطقة إلى سرعة 8 كم / س، مؤكدة أن الأعمال فى هذه المنطقة ستجرى على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها فى أسرع وقت.

ومن جانبه ناشد أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمى للشركة جمهور الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمى للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، أو من خلال مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بجميع الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط.

وشدد المتحدث الرسمى على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترر.