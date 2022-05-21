جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد محمد حميدة مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفه لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار برجاموا على رحلة طائرة العربية للطيران اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري قادم من إيطاليا. وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضريبة أو رسوم جمركيه أو أية ممنوعات أجاب بالنفي . وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على الطاهر مأمور الفحص وهاني مصطفى رئيس القسم فأفادا بوجود كثافات على شكل علب متشابهة . قام محمد حميدة مدير الجمرك بتكليف عمرو شعبان مدير الحركة ومجدي عزت مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب وتكليف محمد الديب ومحمد زايد مأموري الجمرك لتفتيش الراكب ذاتيا تحت إشراف سامي سليمان مدير الحركة فتبين وجود 500 عبوة من أدوات ومستحضرات التجميل المتنوعة مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب . وقام بالجرد والتحريز لجنة من محمد عدلي وسيد فؤاد وحسام عبد الحميد مأموري الجمرك تحت إشراف مدير الحركة أحمد نبيل . وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى مليون جنيه . قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب برقم 18 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات . يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.