بالبنط العريض.. حسام فاروق يفند أكاذيب الإخوان فى مجلس العموم

جدة - نرمين السيد - ويفند فاروق بالأدلة الادعاءات الكاذبة التى أطلقها إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، حول زيارة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام للبرلمان البريطانى، ويكشف الأسرار التى أوردها السير جون جينكينز، السفير البريطانى الأسبق فى السعودية، والذى كلفه ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بتشكيل لجنة للبحث فى خطر أنشطة الإخوان فى لندن، وتفاصيل كثيرة يخشى الإخوان من ذكرها.

كما يستعرض معد ومقدم البرنامج أحدث كتاب أجنبى صدر فى العالم حول خطر التنظيم الإرهابى ألفه 4 من كبار الكتاب الفرنسيين، والذين فندوا تقرير للكونجرس عن الإخوان فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، وكيف دعمت إدارة الأخير صعود الإخوان فى بعض الدول العربية.

"بالبنط العريض" يعده ويقدمه الدكتور حسام فاروق، الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى، ويبث على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 3.45 عصرا بتوقيت القاهرة.