اللواء إيهاب الفار: مستقبل مصر للإنتاج الزراعى من المشاريع القومية العملاقة

جدة - نرمين السيد - وقال الفار ـ فى كلمة له خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت ـ "إن هذا المشروع عملاق وفيه تعديل لمسارات الترع وإنشاء ترع جديدة"، موضحا أن مسار المياه بالكامل فى المشروع حوالى 170 كيلو مترا، منهم 148 كيلو مترا ترع مكشوفة، بالإضافة الى 22.5 كيلو متر مواسير خاصة للأراضى الزراعية الموجودة، وهى تشتهر بزراعة البنجر.
وأشار إلى أن حجم الأعمال الصناعية تقدر بحوالى 13 محطة للرفع، وتقريبا 91 عملا صناعيا، مضيفا "كل هذه الأعمال بدأنا فيها من شهر أغسطس الماضى، وحققنا نسب تنفيذ عالية تقدر بحوالى 46%.
وبين أن محطات الرفع بالكامل سيتم الانتهاء منها فى سبتمبر القادم، فيما بلغت نسبة التنفيذ فى الترع الموجودة بالقطاع الغربى حوالى 98%، أما بالنسبة للقطاع الشرقى ففيه بعض التأخير نظرا للانتظار لتعويض الأهالى، لافتا إلى أن التكلفة المالية لتعويضات الأراضى تقريبا وصلت إلى 2.5 مليار جنيه تقريبا، ويمكن تأكيد هذه البيانات مع المساحة المدنية.
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