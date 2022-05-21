الصحة تناقش مع جمعية الأطباء المصريين فى بريطانيا دعم برامج التدريب بمصر

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع عدد من أعضاء جمعية الأطباء المصريين فى بريطانيا، وذلك بمقر المركز الثقافى المصرى فى لندن.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يأتى ضمن جولة خارجية للقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تضمنت المشاركة فى العديد من الفعاليات، وتنظيم عدة اجتماعات، بهدف الارتقاء بمنظومة الصحة فى مصر وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير ناقش مع أعضاء جمعية الأطباء المصريين فى بريطانيا، كيفية الاستفادة بخبراتهم فى تحديث برامج التدريب المتخصص للأطباء فى مصر، وإمكانية استضافة أطباء مصريين للتدريب فى التخصصات الفرعية الدقيقة بمستشفيات المملكة المتحدة.

وتابع أن الوزير بحث خلال الاجتماع وضع ألية لترتيب زيارات لمصر من الأطباء المقيمين فى المملكة المتحدة مع فرق العمل الخاصة بهم، من الممرضات والفنيين، إلى جانب مشاركة خبراء الجمعية فى التشخيص الرقمى "عن بعد" للحالات المرضية المعقدة والدقيقة.

وقال إن الوزير اتفق مع أعضاء جمعية الأطباء المصريين فى بريطانيا، على وضع خطة لتقديم المشورة المستمرة بشأن بروتوكولات العلاج المختلفة، باستخدام أخر التحديثات التى يتم ممارستها بالمملكة المتحدة ونقلها إلى زملائهم فى مصر، وخاصة فى حالات الأمراض السرطانية باستخدام العلاج الموجه والعلاج المناعى.

حضر الاجتماع من جمعية الأطباء المصريين فى بريطانيا الدكتور ضياء الدين كامل، رئيس الجمعية وأستاذ علم الأمراض بجامعة أنجليا روسكين، والدكتور السيد محمد لطيف رئيس مجلس إعادة الجمعية واستشارى جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور سامح كامل هندى، أمين عام الجمعية، واستشارى جراحة العيون، والدكتورة أماندا إسحاق، عضو مجلس الأمناء، استشارى الأشعة، والدكتور أحمد نصيف، عضو مجلس إدارة الجمعية واستشارى جراحة الأوعية الدموية والباطنة، والدكتورة سالى كمال الدين، عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة ليلى أبو زكرى عضو مجلس الإدارة وكبير الممارسين العامين فى لندن.